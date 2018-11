Homem que atacou autocarro do Dortmund condenado a 14 anos de prisão

Homem foi condenado por 28 tentativas de homicídio pelo ataque ao autocarro do clube alemão

O autor do ataque ao autocarro do Borussia Dortmund, em abril de 2017, foi esta terça-feira condenado a 14 anos de prisão por um tribunal da Alemanha.

Recorde-se que o jogador espanhol Marc Bartra e um polícia ficaram feridos após três explosões terem atingido o autocarro, que seguia para o encontro com o Mónaco, a contar para a Liga dos Campeões.

A justiça alemã acredita que o indivíduo tinha o objetivo de ver uma queda das ações do clube na bolsa e posteriormente enriquecer com a especulação no mercado de valores.