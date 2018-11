Boris Johnson e as gaffes sobre Portugal | VÍDEOS

Não é raro membros de governos de outros países gravarem vídeos sobre a importância das relações entre países e foi isso mesmo que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, fez quando visitou Portugal. Mas nem sempre corre bem e foi também esse o caso.

As várias tentativas e erros para gravar o pequeno vídeo para as redes sociais foram apanhados durante as gravações da série da BBC "Inside the Foreign Office" e agora divulgadas.

Entre os erros encontram-se factos sobre o agente secreto de ficção James Bond, as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha durante a II Guerra Mundial e a importância das relações comerciais luso-britânicas.

Esta acabou por ser a versão final