Conheça Knickers, o boi gigante que é a nova obsessão da ‘net’ | Fotogaleria

Knickers salvou-se do matadouro graças à sua altura

O boi australiano Knickers tem quase dois metros de altura, é de tal forma grande que não cabe no compartimento de transporte de animais, o que acabou por o salvar do matadouro.

Tem sete anos, 1,94 metros e pesa 1,4 toneladas, números fora dos habituais mesmo para a sua raça 'Holstein-Friesian', uma raça leiteira na qual os machos adultos normalmente medem mais de 1,80 metros.

As medidas de Knickers fazem com que se destaque dos restantes animais do rebanho de Geoff Pearson, como demonstrou uma reportagem de canal de televisão australiano, que filmou a quinta nos arredores de Myalup, uma cidade da Austrália Ocidental.

A história do boi gigante já foi notícia em muitos países e as imagens estão a circular na net, deixando milhares de pessoas ‘obcecadas’ com Knickers.

Por outro lado, as medidas deste animal não são suficientes para fazer dele um candidato ao ‘maior boi do mundo’, é Bellino quem tem o título, graças aos seus dois metros e pouco de altura, registados numa feira de gado em Roma em 2010.