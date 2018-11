Lisboa recebe em dezembro os World Travel Awards

Lisboa prepara-se para acolher no próximo dia 1 de dezembro a Grande Final dos World Travel Awards (WTA).

Será no Pátio da Galé que vão ser eleitas as melhores organizações de viagens e turismo do mundo, numa noite em que se assinala também os 25 anos da WTA.

“Estou honrado pelo facto de a encantadora cidade de Lisboa estar a preparar o aniversário do Jubileu de Prata da WTA para celebrar e recompensar a excelência nas viagens. Com as suas ruas de paralelepípedos, edifícios históricos e encostas cinematográficas, a capital portuguesa combina de forma encantadora a herança tradicional com o modernismo, tornando-se numa das grandes cidades do mundo”,afirmou em comunicado Graham Cooke, fundador e presidente da WTA.

“O Pátio da Galé está a liderar o renascimento de Lisboa como um destino de eventos de classe mundial”, acrescentou.

Também Paula Oliveira, diretora executiva do turismo de Lisboa, mostrou “orgulho” em receber o evento na capital portuguesa.

“Estamos orgulhosos por receber profissionais de todo o mundo na nossa cidade”, afirmou.

As várias etapas do evento já passaram por cidades como Ras Al Khaimah (Emirados Árabes Unidos), Atenas (Grécia), Hong Kong (China), Guayaquil (Equador), Jamaica e Durban (África do Sul).