Homem cai do terceiro andar completamente nu | Vídeo

Há um novo vídeo que se está a tornar viral na internet: um homem, completamente nu, cai de um terceiro andar depois de ter saído pela janela. Supostamente o homem estaria a fugir do marido da amante.

O vídeo que mostra a queda do homem foi divulgado no Like Leak, uma plataforma de partilha de vídeos. Apesar de não haver indicação da data do vídeo, o momento terá sido captado na China.

O homem, que ainda se tenta agarrar ao parapeito da janela, acaba por cair em cima de uns caixotes do lixo que estavam na rua. Não é conhecido o estado do indivíduo.