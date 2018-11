PSD. "As vossas escolhas são a recolha de animais e não a dos corruptos"

O deputado do PSD Marques Guedes atacou esta quinta-feira o governo no combate à corrupção. O parlamentar lembrou,para o efeito, as palavras do primeiro-ministro que admitiu falta de meios para esse combate. Para Marques Guedes, as escolhas do governo são claras: "As vossas escolhas são a da recolha de animais e não a de corruptos".

Na área da segurança, o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, preferiu destacar que as"esquerdas unidas" chumbaram as propostas centristas de reforço de meios para a PSP, GNR ou o SEF. "Acham tudo irrelevante no que toca à segurança".

O Governo, pela voz da secretária de Estado adjunta da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, defendeu que nenhum executivo "fez tanto em tão pouco tempo pelos órgãos de soberania". A frase motivou risos do líder parlamentar do CDS.

O Bloco de Esquerda lembrou os cortes no tempo da troika e Nuno Magalhães respondeu que se cortou, mas nem em tudo. "Na soberania não", defendeu o deputado, alegando que o ' governo do Bloco corta nas polícias".