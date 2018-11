Possível saída de Rui Vitória faz disparar ações do Benfica

Investidores vêem com bons olhos a saída do treinador

A crise do Benfica e a indefinição quanto ao futuro de Rui Vitória estão a ter consequências fora das quatro linhas e não são assim tão negativas.

Esta quinta-feira, as ações da SAD do Sport Lisboa e Benfica (SLB), estão a valorizar mais de 6%, para perto de 1,80 euros, de acordo com a Euronext. Esta movimentação pode ser o reflexo da aprovação dos investidores em relação à saída do treinador dos comandos da equipa.

Depois de dizer adeus à Liga dos Campeões ao perder com o Bayern por 5-1, os investidores acreditam que uma possível saída de Rui Vitória pode representar o regresso às vitórias.