Touradas. PAN diz que Costa "saiu do armário"

O deputado André Silva, do PAN, levou a polémica das touradas para o encerramento do debato orçamental para 2019.

"António Costa saiu do armário".A frase do deputado do PAN André Silva inagurou o debate de encerramento sobre o Orçamento do Estado de 2019 esta quinta-feira. O parlamentar criticou e lamentou a descida do IVA para as touradas, mas elogiou a coragem do primeiro-ministro, António Costa, por assumir o que pensa do "anacronismo" que é a tauromaquia. Para o PAN o "humanismo" de Costa não chegou para travar a descida do IVA nas touradas, e atacou tanto o PSD e o CDS por abraçarem "o fanatismo da política identitária", Dito isto, pediu mais força e "gente capaz de pegar os touros pelo coração".

Sobre o orçamento do Estado para 2019, André Silva sublinhou que não é apenas um documento do PS. apesar de ter perdido várias batalhas. Ainda assim, preferiu dizer que prefere ver "o copo meio cheio" do processo.