Instagram vai permitir que se 'ouçam’ as imagens

Há uma nova forma de ‘ver’ as fotografias que são publicadas no Instagram. Com o objetivo de se tornar mais inclusiva, a rede social anunciou duas novas funcionalidades que pretendem aproximar o Instagram da comunidade cega.

Os milhões de fotografias e vídeos (muitos deles sem som) que são publicados diariamente vão passar a ser descritos para que os utilizadores cegos consigam 'ouvir' as imagens.

“Vamos introduzir duas novas funcionalidades que tornam mais fácil às pessoas com deficiências visuais usarem o Instagram”, anuncia a rede social num comunicado. Assim, a empresa pretende atingir uma comunidade que ultrapassa os 285 milhões de pessoas em todo mundo.

Mas como funciona? O primeiro passo será a criação, através de algoritmos de reconhecimento de objetos, de um texto alternativo que vai descrever a imagem automaticamente. Assim, passa a ser possível “ouvir as descrições das fotos através dos leitores de ecrãs”.

“A seguir vamos introduzir um texto alternativo personalizado para que possa acrescentar uma descrição mais rica das suas fotos quando fizer upload. Pessoas que usem leitores de ecrã vão poder ouvir essa descrição”, explicam

Para isso, basta ir às “definições avançadas” quando estiver a fazer uma publicação e poderá escrever a descrição da imagem. Este texto não ficará visível na sua publicação mas irá permitir aos utilizadores com deficiências visuais possam saber o que escolheu partilhar.