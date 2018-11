Cena icónica de ‘O Amor Acontece’ passou-se com Emma Thompson na vida real | VÍDEO

Um dos momentos mais marcantes da comédia romântica mais famosa dos últimos tempos é quando Karen, papel desempenhado por Emma Thompson, percebe que o marido (Alan Rickman) a está a trair.

Na imagem vemos Emma Thompson a chorar no quarto, após ter descoberto que o marido comprou uma joia para oferecer a outra mulher no Natal, enquanto ela recebe um álbum da Joni Mitchell, que, nem a propósito, dá a banda sonora ao momento.

A credibilidade da cena, sabe-se agora, ganha muito com o facto de a atriz inglesa ‘emprestar’ ao momento sentimentos verdadeiros, fruto de ter passado por uma situação semelhante na sua vida.

"A cena onde a minha personagem está ao pé da cama a chorar é tão familiar, pois todos já passámos por aquilo”, afirmou Emma Thompson num evento de angariação de fundos recente.

"Ken [o seu ex-marido ator e realizador Kenneth Branagh] partiu-me o coração. Por isso sabia bem como era encontrar o colar que não era para mim. Quer dizer, não foi bem assim, mas todos passamos por isso”, partilhou a atriz, citada pelo Telegraph.

“Estava mais do que treinada a chorar num quarto e depois ter de sair e mostrar-me alegre, apanhando os cacos do meu coração e arrumá-los numa gaveta”, acrescentou Emma Thompson, continuando a frisar a semelhança de ela própria com a sua personagem no filme. Karen também fingiu que não se tinha passado nada, e saiu sorridente do quarto, após ter estado lavada em lágrimas.

Kenneth Branagh e Emma Thompson casaram-se em 1989, até que, cinco anos depois, o ator terá começado a ter um caso extraconjugal com a também atriz Helena Bonham Carter, ambos estavam a filmar Frankenstein, protagonizado e realizado por Branagh.

A separação de Emma Thompson foi anunciada em 1995, e Bonham Carter e Branagh continuaram a relação até 1999.

Sublinhe-se que tudo isto aconteceu há muito tempo e Thompson refere-se sempre à situação como sendo águas passadas. Aliás, os três atores já participaram juntos em filmes, como por exemplo na saga do Harry Potter, onde curiosamente também entrava o já falecido Alan Rickman, o marido adúltero de Emma Thompson em ‘O Amor Acontece’.