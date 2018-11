Genro de Trump condecorado pelo México

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, decidiu distinguir o genro de Trump – Jared Kushner – com a mais alta condecoração no México para um cidadão estrangeiro: a Ordem da Águia Azteca. Isto acontece no dia antes de o presidente mexicano abandonar o cargo.

Segundo a nota lançada pelo departamento de relações externas do ministério dos Negócios Estrangeiros, a condecoração de Kushner será entregue esta sexta-feira pelo próprio presidente mexicano durante a cimeira do G20 – que decorre até sábado na cidade de Buenos Aires. A justificação para a condecoração prende-se com o seu envolvimento nas negociações relativas ao novo acordo comercial entre o México, o Canadá e os Estados Unidos.

Este é um anúncio que está a ser alvo de várias críticas no México, visto que Donald Trump já dirigiu diversas declarações ao povo mexicano que não foram bem recebidas, nomeadamente sobre a construção do muro na fronteira entre os dois países. O historiador do México, Enrique Krauze, considera que se trata de um "ato de suprema humilhação e cobardia".

No sábado, Andrés Manuel López Obrador tomará a posse como novo presidente mexicano, depois de Peña Nieto ter sido altamente criticado devido a polémicas relacionadas com tráfico de droga e corrupção, por exemplo.