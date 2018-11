Há um português entre os maiores influenciadores do Twitter

Liam Payne, antigo membro dos One Direction, lidera a lista, seguido por Donald Trump que leva a medalha de prata

Foi divulgada, esta sexta-feira, a lista dos 20 homens e mulheres mais influentes da rede social Twitter. Cristiano Ronaldo é o único português na lista.

Os ‘influencers’ estão ligados às mais diversas áreas: desde o desporto à política, passando pela música e pelo entretenimento. A empresa Brandwatch React avaliou o envolvimento que as pessoas criam através do uso do Twitter e fez uma lista.

A mulher mais influente desta rede social em 2018 é a cantora Taylor Swift, enquanto o homem é Liam Payne – antigo membro dos One Direction.

O polémico Twitter de Donald Trump aparece em segundo lugar, seguido de Justin Bieber. Já no universo feminino, Katy Perry recebe a medalha de prata e Kim Kardashian West surge em terceiro lugar.

Cristiano Ronaldo é o único português na top 10 e encontra-se em quinto lugar.