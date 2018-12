"Brunistas" invadem AG do Sporting

A primeira Assembleia Geral com Frederico Varandas na presidência do Sporting foi marcada por forte contestação.

A AG tinha como objetivo a votação do Relatório e Contas de 2017/18 e do orçamento para esta época. No entanto, a maioria dos sócios a pedir a palavra interviu para defender Bruno de Carvalho - o pai e a irmã do ex-presidente estavam presentes.

Sob um forte coro de assobios, Frederico Varandas tentou acalmar os sportinguistas, recordando que o clube atravessa “talvez, um dos anos mais difíceis da sua história”, pelo que pediu “estabilidade” para conseguir “trabalhar”. “Esta direção nunca irá recuar sob ameaça”, afirmou.

“Podem fazer o ruído que quiserem, que não tenho medo disso”. garantiu. A próxima Assembleia está marcada para 15 de dezembro e promete ser tão ou mais quente: em análise e votação estarão os recursos aos processos instaurados contra a anterior direção.