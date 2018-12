Autocarro do Leixões apedrejado em Barcelos

Os incidentes ocorreram no Estádio Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos, quando aquele veículo “foi apedrejado por adeptos do Gil Vicente” à saída do recinto desportivo e com “alguns vidros partidos, mas felizmente não há ninguém ferido”, segundo revelou a SAD do Leixões.

“A PSP de Barcelos tomou conta da ocorrência e na ocasião um vice-presidente do Gil Vicente “apresentou um pedido formal de desculpas ao Leixões na pessoa do coordenador do futebol de formação da SAD, José Augusto Faria, dizendo que o clube gilista assumirá todas as despesas pelos estragos causados”, salientou a direção do Leixões Sport Clube.

A equipa de Sub19 do Leixões venceu esta tarde o Gil Vicente, por 0-1, em jogo da 14.ª jornada da Zona Norte da 1.ª Divisão Nacional.