Nova competição europeia de clubes chega em 2021

Faltam apenas três anos para que comece a nova competição da UEFA, a UEFA Liga Europa 2 - pelo menos, para já.

O organismo que tutela o futebol europeu anunciou este domingo um novo torneio que será semelhante às já conhecidas Liga Europa e Liga dos Campeões, terá 32 clubes na fase de grupos e o vencedor da competição irá garantir um lugar na Liga Europa e os jogos serão disputados à quinta-feira.

“A nova competição da UEFA faz com que estes torneios sejam mais inclusivos do que antes”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin. “Vão existir mais jogos para os clubes e vão estar mais países representados. Esta competição nasceu de vários diálogos com os clubes durante a Associação Europeia de Clubes”, explicou.