Sociedade

3 de dezembro 2018

Sagrada Família encarcerada em acidente motivo de presépio | FOTOS

A Sagrada Família encarcerada é motivo do Presépio dos Bombeiros Sapadores de Braga, pretendendo chamar assim a atenção para os altos índices de sinistralidade rodoviária no concelho e na região, a exemplo do que acontece, diariamente, um pouco por todo o país.