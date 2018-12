Espanha. O palavrão de Guedes depois da reprimenda (com vídeo)

O internacional português não foi feliz no jogo do Valência com o Real Madrid, no último fim de semana. Para cúmulo, terá provavelmente de ir à faca devido a um problema na púbis

O encontro do último fim de semana com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, não correu da melhor forma ao Valência (perdeu 2-0) e em particular a Gonçalo Guedes. O internacional português esteve bastante apagado e foi até repreendido nalgumas ocasiões pelo seu técnico, Marcelino Toral.

O programa Vamos, do canal espanhol Movistar, mostrou um desses momentos. Com a partida a acercar-se da primeira meia hora, o treinador espanhol chamou Guedes e ter-lhe-á dito, de acordo com a interpretação feita pelo referido programa: "Há 27 minutos de jogo e ainda não passaste por um único [adversário]."

Enquanto ouvia as indicações do técnico, o avançado português tentava justificar-se. Depois da frase salientada pelo programa, Guedes terá soltado um desabafo... bastante percetível para o público português, mas que não se pode repetir aqui. Veja por si:

Marcelino a Guedes: "Van 27 minutos y no te vas de uno".

La conversación, analizada en #ElPartidazoDeVamos. pic.twitter.com/XpzLPU6Gtm — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 2 de dezembro de 2018

Entretanto, Marcelino Toral acabou por revelar que Gonçalo Guedes poderá ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar um problema na púbis. "Não sei o que vão decidir os médicos e o jogador, se uma medida preventiva ou uma solução que retire a dor [cirurgia], mas qualquer uma implica ficarmos sem o jogador durante várias semanas. Não posso dizer a um jogador ‘opera-te’ ou ‘não sejas operado’. Não tenho dados, nem argumentos. Tem dias em que está muito bem e treina. Quando tem mais sintomas? A seguir aos jogos, mas recupera", explicou o técnico do clube che.