Marcelo Rebelo de Sousa ficou ‘babado’ com presidente chinês | Vídeo

O momento em que Marcelo Rebelo de Sousa e Xi Jinping trocam cumprimentos, no final da conferência de imprensa, ficou marcado por uma situação insólita. Isto porque o Presidente da República deixou cair um pouco de saliva.

Logo a seguir, o Chefe de Estado passa com a mão pela boca, mas não consegue evitar que o momento seja captado pelas câmaras de televisão. As imagens já estão a correr as redes sociais.