Casas. BdP fala em sobrevalorização “mais acentuada” dos preços

O Banco de Portugal (BdP) manteve o aviso para a elevada exposição do setor bancário ao mercado imobiliário residencial, tendo em conta os sinais de sobrevalorização dos preços, “mais acentuada a nível regional/local”. Uma situação que, segundo o regulador, está associada à forte dinâmica do turismo e do investimento direto por não residentes.

“Dada a elevada exposição do setor bancário ao mercado imobiliário residencial, um ajustamento abrupto dos preços neste mercado representa um risco para o setor”, avisa o BdP no relatório de estabilidade financeira de dezembro, onde coloca a exposição dos bancos ao setor imobiliário entre os riscos para a estabilidade financeira.

De acordo com o organismo, no final do primeiro semestre, os bancos portugueses continuaram a concentrar uma parte significativa das suas exposições em ativos imobiliários (38,9% do ativo total, 1,5 pontos percentuais abaixo do valor do final de 2016). “Esta exposição assume sobretudo uma natureza indireta, em particular através das garantias imobiliárias associadas ao crédito à habitação (aproximadamente 28% do ativo total)”.

Desta forma, perante o abrandamento da atividade económica e tendo em conta a subida dos preços das casas, o regulador aconselha os bancos a um “particular cuidado” na definição dos critérios de concessão de crédito. Ainda assim, admite que, com as novas regras, os bancos implementaram do ponto de vista operacional, os limites previstos.