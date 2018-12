Festival da Canção. Conan Osiris e D.A.M.A entre os compositores

Através de um comunicado divulgado esta quarta-feira, a RTP fez saber quais os nomes "dos 16 responsáveis pela composição das canções concorrentes" ao Festival da Canção 2019.

Segundo anunciou a estação pública, dos 16 compositores que foram a concurso, 14 foram convidados pela RTP. "Os dois restantes concorrentes chegaram de dois concursos promovidos pela Antena 1, um deles através do programa 'Masterclass' e aberto a quem não tenha até aqui música editada, o outro através de um concurso de livre submissão pública", pode ler-se no comunicado da RTP.

Os nomes anunciados pela estação pública são: André Tentúgal, Calema, Conan Osíris, D'Alva, D.A.M.A., Flak, Frankie Chavez, Lura, Miguel Guedes, NBC, Rui Maia, São Pedro, Surma e Tiago Machado. Mariana Bragada e Filipe Keil foram escolhidos por concurso.

Recorde-se que as semifinais do Festival da Canção 2019 decorrem nos dias 16 e 23 de fevereiro, nas instalações da estação em Lisboa, e a final acontecerá no dia 2 de março, estando ainda por anunciar o local da final.