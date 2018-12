Homem suspeito de agredir mulher grávida fica em liberdade

O suspeito de agredir uma mulher grávida de nove meses vai aguardar o julgamento em liberdade, tendo ficado proibido de se aproximar da vítima, avança a TVI.

De acordo com a estação de televisão, ao agressor foi-lhe imposta ainda a proibição de permanência na habitação.

A mulher foi violentamente agredida esta terça-feira, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, com “pontapés e vários socos na barriga”.

À agência Lusa, fonte policial disse que o incidente ocorreu na via pública e foi presenciado por um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que se encontrava de folga e circulava, no momento, na estrada onde estava a vítima e o agressor.