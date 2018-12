Presenças. Negrão "condena" casos como o da deputada Mercês Borges

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, condenou atitude de deputada do partido que registou voto do colega Feliciano Barreiras Duarte.

O presidente do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, defendeu esta quinta-feira, em declarações à TSF, que "são condenáveis procedimentos desta natureza". Esta foi a primeira reação do deputado à atitude da sua colega de bancada Mercês Borges, que registou e validou o voto do deputado Feliciano Barreiras Duarte no passado dia 30 de outubro.

O caso foi revelado pelo Observador e a própria reconheceu que o já o tinha feito no passado. Mercês Borges demitiu-se de todos os cargos que ocupa no Parlamento, menos o de deputada. Fernando Negrão explicou que estes tipo de erros "não se pode repetir", mas o parlamentar também já tinha assegurado há duas semanas que não existiam mais casos polémicos na sua bancada sobre o falso registo de presenças. Aos jornalistas, Fernando Negrão acrescentou que o comportamento da parlamentar foi "menos adequado" e, por isso, aceitou a demissão dos cargos de Mercês Borges.