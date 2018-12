Estar grávida? “Não acho que seja fixe”, diz Jessica Athayde

Atriz falou sobre a sua gravidez no podcast ‘Cave do Markl’, de Nuno Markl.

Pouco tempo depois de ter anunciado nas redes sociais que estava à espera do primeiro filho em comum com Diogo Amaral, a atriz voltou agora a falar publicamente sobre a gravidez, fazendo algumas confissões.

No podcast ‘Cave do Markl’, Jessica Athayde contou a Nuno Markl que tem vindo a sofrer de muitas alterações hormonais e que tem estado sensível, ao ponto de ter quase sempre a lágrima no canto do olho, algo que não era costume. Mas há mais ainda: a atriz confessou que está neste momento com “um feitio de m***”. “Estou com muito mau humor. Aliás, foi assim que eu percebi que estava grávida.”, revelou.

“Tudo me estava a começar a chatear, tanto que eu fiz um teste muito cedo e descobri muito cedo que estava grávida”, disse Jessica Athayde.

Além disso, a atriz confessou ainda que não está a sentir, pelo menos para já, que esta experiência seja maravilhosa, como se costuma dizer. “Não acho que seja fixe e acho que realmente as pessoas estão sempre à espera que eu diga que estou fantástica. Não, não estou. Isto é o lodo. Vim completamente ao engano para isto”, confessou.

No final, a atriz garantiu que está a ter um início de gravidez muito tranquilo e que está tudo bem tanto consigo como com o bebé.