Guardas prisionais realizam vigília à porta da Presidência

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional está a realizar uma vigília à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, de forma a sensibilizar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para as reivindicações de “avançar efetivamente com o novo estatuto”.

A vigília começou cerca das 18 horas desta quinta-feira, mantendo-se até às 10h00 de amanhã, sexta-feira, conforme explicou ao i o dirigente Pedro Silvério, destacando que “a classe só quer que se cumpra a lei e os normativos criados pelo próprio Governo”, estando aquele sindicato “descontente com a postura da senhora ministra da Justiça”, para quem “a falta de uma linha uniforme de orientação tem levado a não confiarmos no Governo”.

Recorde-se que o Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais convocaram três períodos de greve: de 6 a 13, de 14 a 18 e de 19 a 23 de dezembro.