Lana Del Rey no Super Bock Super Rock

Artista norte-americana será uma das cabeças de cartaz do festival no ano em que regressa à Aldeia do Meco.

Lana Del Rey é o primeiro nome confirmado para o Super Bock Super Rock, que na próxima edição regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, na Aldeia do Meco. A artista norte-americana regressa assim ao festival em que marcou presença já na edição de 2012 como cabeça de cartaz.

Depois de várias edições em que se realizou no Parque das Nações, em torno do Pavilhão Atlântico, o festival regressa em 2019 ao local em que decorreu entre 2010 e 2014.

Além da mudança de local e do anúncio de Lana Del Rey como uma das cabeças de cartaz, a organização do festival adiantou já que para a próxima edição se pode esperar uma renovação do recinto, que contará com um tapete de vegetação que será mantido de forma a garantir um piso verde natural em todo o recinto.