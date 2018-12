Filho de português foi um dos homens mais temidos da máfia

Sabia que um dos mais temidos assassinos da máfia de Boston era português? A história de Joe Barboza, que foi retratada no livro do jornalista Casey Sherman – “Animal: The Bloody Rise and Fall of the Mob’s Moste Feared Assassin” (traduzido como “Animal: A sangrenta ascensão e queda do assassino mais temido da Máfia”), vai ser transformada em filme.

Segundo o Diário de Notícias, Joseph Barboza era filho de José Barbosa, um lisboeta que emigrou para New Bedford, nos Estados Unidos, no início da década de 20 do século passado, e de Palmeda Camila Barbosa, costureira numa fábrica de têxtil.

Joe Barboza – mais conhecido por The Animal (o animal) e The Wild Thing (a coisa selvagem) – entrou no crime muito cedo. Aos 17 anos foi detido pela primeira vez tendo cumprido pena num reformatório.

O lusodescendente costumava gabar-se de ter matado dezenas de homens e acabou por chamar a atenção de Raymond Patriarca, líder da máfia de Boston. Joe foi contratado para matar os inimigos do ‘padrinho’, tendo chegado a assassinar também, a pedido do líder, antigos membros do grupo. Ficou conhecido como sendo um dos mais célebres assassinos da máfia.

The Animal acabou por ser traído pelos italianos e, ao ser detido, fez um acordo com a polícia. Tornou-se informador das autoridades e chegou mesmo a testemunhar contra Raymond Patriarca.

Depois de ter cumprido cinco anos por homicídio em segundo grau – uma pena que foi negociada com as autoridades depois do The Animal ter confessado o crime – Joe sai e liberdade em 1975. Foi morto à queima-roupa um ano depois.