Estrada que ruiu em Borba vai ser avaliada

António Anselmo, o presidente da câmara municipal de Borba, revelou esta sexta-feira que a estrada que ruiu no mês passado vai ser avaliada. O responsável disse ainda que a estrada vai continuar “cortada e sinalizada” até que se tome uma decisão.

Por enquanto “não está a decorrer qualquer intervenção” no sítio onde ocorreu o colapso do troço. “Está tudo parado”, afirmou o responsável, em declarações à Lusa.

O autarca aconselhou a que as pessoas “evitem andar” na estrada que colapsou por ser “extremamente perigoso”.

Recorde-se que um troço da estrada nacional 255 ruiu no passado dia 19 de novembro. O troço localiza-se entre duas pedreiras, na zona de Borba. A derrocada levou a que uma grande quantidade de rochas e terra deslizassem para dentro das duas pedreiras. O colapso provocou cinco vítimas mortais.

O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. Inquérito esse que está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, juntamente com duas equipas da Polícia Judiciária.