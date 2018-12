Murtosa recebe a primeira edição do Festival Gastronomia de Bordo

Depois de Peniche e de Ílhavo, será a vez da Murtosa receber, de 6 a 9 de dezembro, o Festival Gastronomia de Bordo, uma iniciativa que decorrerá num leque alargado de restaurantes aderentes e que visa exaltar os sabores e os saberes que têm a sua génese nos pratos preparados.

O Festival Gastronomia de Bordo insere-se no projeto de programação cultural em rede "Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades", que une os Municípios da Murtosa, Ílhavo e Peniche na dinamização de dezenas de atividades de valorização e divulgação do património cultural marítimo associado a cada um destes territórios, como forma de favorecer o incremento do turismo cultural e o aumento da competitividade local e regional.

A dimensão gastronómica é uma das temáticas abordadas no projeto, a partir do referencial coletivo do mar, das pescas e das vivências das comunidades, valorizando as especificidades de cada um dos territórios e projetando para os dias de hoje os pratos confecionados a bordo das embarcações de pesca longínqua (Ílhavo), costeira (Peniche) e lagunar (Murtosa).

O Festival Gastronomia de Bordo celebra, em três momentos distintos, as singularidades gastronómicas de cada um dos territórios, cabendo à Murtosa encerrar, em dezembro, o ciclo iniciado em outubro por Peniche e continuado, em novembro, por Ílhavo, dando-se, na Terra Marinhoa, o destaque às espécies piscícolas da Ria de Aveiro.

