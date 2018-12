Paulo Trigo Pereira deixa grupo parlamentar socialista

O deputado independente eleito pelo PS Paulo Trigo Pereira vai sair do grupo parlamentar socialista.

Segundo o jornal Público, Trigo Pereira anunciou a sua decisão na quinta-feira a António Costa, secretário-geral do PS, Carlos César, presidente do partido, e Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, tornando-se agora um deputado não-inscrito.

De acordo com o mesmo jornal, Trigo Pereira, que concorreu nas listas pelo distrito de Setúbal, deverá continua a votar alinhado com o PS em questões relacionadas com o programa de Governo – o código de ética assinado quando se juntou à lista de deputados impõe esta regra.