Natal é sinónimo de anúncios amorosos, cheios de mensagens sobre a importância do amor e da união.

Este ano, o anúncio do banco austríaco Erste Bank tornou-se viral nas redes sociais. No Facebook, o vídeo conta já com mais de 34 milhões de visualizações e mais de um milhão de partilhas.

Veja a história do ouriço que está a amolecer os corações de milhões de pessoas em todo o mundo.