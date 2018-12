PSD reúne-se e debate falsas presenças

O grupo parlamentar do PSD vai reunir-se na quinta-feira e o tema das falsas presenças no parlamento – em que estiveram envolvidos vários deputados sociais-democratas – será um dos assuntos em debate, segundo a Lusa.

Na última reunião da bancada, Fernando Negrão já tinha prometido fazer “pedagogia” sobre este tema.

Em causa estão várias notícias sobre deputados que estiveram ausentes da Assembleia da República, mas com presenças registadas em sessões de plenário. O caso do secretário-geral do PSD foi o primeiro a ser conhecido. A presença de José Silvano foi registada em duas sessões plenárias, nos dias 18 e 24 de outubro, quando o social-democrata se encontrava em Santarém e Vila Real, respetivamente, com Rui Rio.

O Observador noticiou mais dois casos de presenças falsas de deputados do PSD em sessões do parlamento. José Matos Rosa, também antigo secretário-geral do partido, estava em Cabo Verde no dia 3 de fevereiro de 2017, mas, na manhã desse mesmo dia, teve presença marcada no plenário. E o deputado Duarte Marques estava numa conferência de imprensa no Porto no dia 4 de maio de 2017, contudo, na mesma tarde, fez log in no plenário.

E o Sapo 24 avançou que o deputado do PSD Feliciano Barreiras Duarte votou contra o Orçamento do Estado quando não estava presente na Assembleia da República.