Recado para Cristiano Ronaldo: “Não te esqueças que o Real Madrid fez de ti o melhor do mundo”

Josep Pedrerol, jornalista espanhol do programa El Chiringuito, não gostou das palavras de Cristiano Ronaldo quando referiu que foi na Juventus que encontrou uma família com a humildade que não encontrou no Real Madrid e deixou uns recados para o internacional português.

"Fica-te com o positivo Cristiano. Tu és a história do Real Madrid. Não estragues isso. Foste a estrela do clube durante anos. Foste amado por uns adeptos que te apoiaram e te defenderam sempre. Uns adeptos que se alegram que as coisas te estejam a correr bem na Juventus. Mas não manches a imagem daqueles que foram teus companheiros, daqueles que te ajudaram a ser melhor durante anos. Decidiste ir embora e o clube facilitou a tua saída. Tinhas ganho esse direito. No Real Madrid têm de estar os que querem estar. Muita sorte Cristiano. Tornaste o Real Madrid grande. Mas não te esqueças que o Real Madrid fez de ti o melhor do mundo. Quando regressares ao Bernabéu, receberás a ovação que mereces. Não a transformes essa ovação em assobios", disse Pedrerol.