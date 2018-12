Oprah Winfrey disse estar “comovida” com o carinho recebido por todas as pessoas depois da morte da sua mãe, em novembro.

A mãe da apresentadora, Vernita Lee, morreu aos 83 anos no passado dia 22 de novembro, em casa. Oprah agradeceu a todos os que lhe enviaram condolências.

“Sinto-me realmente emocionada com todas as pessoas que me procuraram. Recebi uma mensagem muito bonita do Jimmy Fallon a dizer: ‘A minha mãe também está lá. Por isso, se a tua mãe fizer uma festa, diz-lhe para ligar para a minha mãe’”, contou Oprah, em entrevista à revista ‘People’.

A apresentadora norte-americana partilhou ainda as palavras que disse à mãe, dias antes da partida.

“O que eu lhe disse foi: ‘Obrigada porque sei que tem sido difícil para ti. Foi difícil para ti, quando eras menina, ter um bebé no Mississippi. Aos 17 anos engravidaste deste bebé. Muitas pessoas teriam dito para dares o bebé. Muita gente teria dito para abortares. Mas tu não o fizeste”, recordou.