PSP detém homem por embebedar turistas para as roubar em Lisboa

A PSP deteve, na quarta-feira, um homem estrangeiro de 32 anos por suspeita da prática de crimes de roubo, burla informática, imigração ilegal, falsificação de documento e falsas declarações.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que foi apurada “a existência de uma variedade de crimes contra turistas de origem asiática, na sua maioria mulheres, perpetuados por um homem que astuciosamente escolhia vítimas turistas, não acompanhadas, essencialmente na Baixa de Lisboa, interpelando-as como se um turista fosse. Posteriormente, com recurso à indução de álcool e até outras substâncias, debilitava as vítimas, possibilitando-lhe aceder aos seus cartões de crédito que abusivamente utilizava".

De acordo com as autoridades, o homem foi apanhado em flagrante delito quando estava a levantar dinheiro com um dos cartões de uma das vítimas.

O documento revela ainda que “o suspeito resistiu à sua detenção e apresentou-se com documento de cidadão estrangeiro. Através de várias diligências, mais concretamente em coordenação com o SEF, conclui-se que o documento era contrafeito levantando dúvidas quanto à sua verdadeira identidade”.

As autoridades acreditam que o homem terá conseguido arrecadar cerca de 30 mil euros com este esquema, “havendo informação de que o mesmo terá já cumprido pena de prisão em Espanha onde se terá dedicado à mesma atividade criminal”.