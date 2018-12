O que acontece se bebermos chá verde durante um mês?

Uma mulher norte-americana decidiu beber uma chávena de chá verde todos os dias durante um mês e revelou os resultados ao site de saúde e lifestyle Prevention.

Kelly Burch não se sentia bem com o seu peso e queria diminuir as probabilidades de ter problemas cardíacos ou cancerígenos. Por isso, decidiu experimentar esta 'dieta’ e ver quais são os efeitos de uma chávena de chá verde no nosso organismo. Eis os resultados:

“Aprendi a fazer um chá gelado delicioso”. Kelly achava que o chá quente acabava por ser um pouco insípido. Decidiu experimentar esta bebida gelada e juntar-lhe outros sabores, como a canela, o mel e a baunilha. Tornava a bebida muito mais saborosa e não acrescentava muitas calorias.

“Não me constipei”. Kelly começou a tomar chá verde todos os dias a partir de setembro, altura em que a temperatura muda e começam a surgir as constipações e gripes.”Três semanas depois de ter começado, o meu marido e a minha filha ficaram com uma gripe terrível. O meu filho mais novo estava ainda mais doente e teve de ser assistido no hospital. Eu não adoeci. Será que foi o ‘poder’ antioxidante do chá verde? Quero acreditar que sim. Até porque nessa semana bebi mais chávenas do que o normal”, escreveu.

“Comecei a prestar mais atenção à minha saúde no geral”. Esta mulher diz que, a partir do momento em que tomou esta decisão, ganhou uma maior consciência do seu corpo e da necessidade de fazer escolhas saudáveis.

“Troquei o vinho pelo chá”. No final do dia, Kelly costumava beber um copo de vinho com o marido. Decidiu trocá-lo pelo chá e percebeu que esta bebida a deixava muito mais relaxada do que o álcool. Ao mesmo tempo, diminuiu o consumo de calorias e (caso bebesse mais do que um copo) as dores de cabeça que sentia no dia seguinte.

“Perdi peso, mas não sei se foi graças ao chá verde”. Kelly diz que perdeu algum peso durante este mês, “mas não mais do que anteriormente, quando comecei a comer de forma mais saudável e a fazer exercício físico regularmente”, explicou. “Infelizmente, não contaria com a ajuda do chá verde para queimar as gorduras a mais”, acrescentou.

“O chá verde é uma poção mágica que resolve todos os problemas de saúde? Claro que não. Mas acho que pode ser uma peça fundamental para começarmos a viver de uma forma mais saudável”, defende Kelly no final do seu artigo.