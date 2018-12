Jornada perfeita e o que se segue

A prestação das três equipas portuguesas ainda em prova nas competições da UEFA na última ronda da fase de grupos abriu boas perspetivas para o futuro. FC Porto, Benfica e Sporting venceram os respetivos encontros e contribuíram para Portugal encurtar a distância que o separa da Rússia no ranking: os russos até obtiveram uma vitória histórica (o CSKA de Moscovo foi ao Santiago Bernabéu derrotar o Real Madrid por impensáveis 3-0), mas perderam quatro jogos e viram confirmadas as eliminações de três equipas (CSKA, Spartak e Lokomotiv), que se juntaram ao Ufa, afastado logo nas pré-eliminatórias.

Das seis equipas que iniciaram a época europeia, a Rússia conta agora com apenas duas em prova (Zenit e Krasnodar, ambas na Liga Europa), contra as três de Portugal, que entrou com cinco - Braga e Rio Ave caíram logo na fase preliminar da Liga Europa. Um detalhe que pode fazer a diferença e proporcionar uma aproximação no ranking: neste momento, Portugal ocupa o sétimo lugar - o sexto dá acesso à Liga dos Campeões a três equipas.

Milhões a entrar

O percurso do FC Porto foi impressionante. Os dragões somaram cinco vitórias e um empate (1-1 em Gelsenkirchen, logo na primeira ronda) e terminaram como a melhor equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões, com 16 pontos em 18 possíveis - Barcelona e Bayern Munique, com 14, foram quem mais se aproximou. A vitória sobre o Galatasaray (2-3 em Istambul) permitiu ainda outra marca histórica: Marega somou o quinto jogo consecutivo a marcar na prova, igualando um feito só alcançado no FC Porto por Mário Jardel, em 99/00.

Um sucesso desportivo que se reflete a nível financeiro. Os dragões amealharam já 68 milhões de euros esta temporada - mais 13 do que... o Real Madrid na época passada, quando se sagrou campeão europeu. Uma discrepância justificada com a nova distribuição de prémios adotada pela UEFA esta época e que está a ser capitalizada na perfeição pelos azuis-e-brancos. Ao todo, na última década, o FC Porto já ganhou 197,7 milhões de euros.

Logo atrás vem o Benfica: com o suado triunfo sobre o AEK de Atenas (1-0, golo de Grimaldo de livre direto aos 88 minutos), as águias chegaram aos 49,25 milhões esta temporada. Nos últimos dez anos, o valor total ascende aos 173,6.

Seguem-se agora os oitavos-de-final da Liga dos Campeões para os dragões e os 16-avos da Liga Europa para águias e leões (que continuam em maré vitoriosa: cinco em cinco jo