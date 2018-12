Economia

15 de dezembro 2018

Campo Pequeno. A face oculta de um escândalo

Armando Vara é apontado pela família Borges, acionista da sociedade que transformou o Campo Pequeno em centro comercial, como responsável por uma situação que levou à falência do projeto e provocou graves prejuízos a todos os familiares, com situações financeiras aflitivas. Na altura, Vara era vice-presidente do BCP, também acionista da sociedade. A família já apresentou queixa na PGR e no Tribunal de Contas, à qual o SOL teve acesso.