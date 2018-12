Novo Banco vende carteira de malparado de 1750 milhões

O Novo Banco vendeu uma carteira de crédito malparado no montante de 1750 milhões de euros ao fundo fundo KKR. Com esta operação, a entidade liderada por António Ramalho vai conseguir reduzir o mal parado na instituição financeira para menos de sete milhões de euros ainda este ano, revela o “Eco”. Segundo o site de notícias, tudo aponta para que o contrato seja assinado no final desta semana.

Esta carteira de malparado foi posta à venda pelo Novo Banco em setembro. Eram três os candidatos que estavam na corrida para comprar este portefólio: o fundo de private equity KKR, um consórcio formado pelo Deutsche Bank, a Arrow Global e a Carval, e a Cerberus Capital Management. A decisão foi tomada este fim-de-semana.

De acordo com o “Eco”, a operação deverá concretizar-se em duas tranches: a primeira totaliza um montante de 550 milhões de euros com empréstimos de 54 grandes empresas, enquanto a segunda tranche de 1,2 mil milhões se refere a malparado de mais de 62 mil empresas.

Com esta aquisição, o fundo KKR reforça a sua presença no mercado nacional. Recorde-se que, recentemente, comprou as operações de telecomunicações Nowo e Oni à Apax. Além disso, tem um investi,ento na Outsystems.