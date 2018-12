Prepare o casaco. Temperaturas descem esta segunda-feira

Guarda será o distrito mais frio do país, com seis graus de máxima e um de mínima

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira as temperaturas vão descer em todo o pais, sobretudo as temperaturas mínimas.

No interior do país espera-se ainda a formação de gelo ou geada e “períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente, a partir domeio da manhã, pouco nublado na região Sul e nublado por nuvens altas nas regiões Norte e Centro”.

Existe ainda possibilidade “de ocorrência de aguaceiros fracos no Minho e Douro Litoral até ao meio da tarde”.

Quantos às temperaturas, os termómetros não vão ultrapassar os 15 graus, em Aveiro, Porto, Leiria, Faro, Sagres e Sines.

As temperaturas mínimas não devem ultrapassar os nove graus. Guarda será o distrito mais frio do país, com seis graus de máxima e um de mínima.