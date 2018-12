Corpo carbonizado encontrado dentro de um carro em Paredes

Um carro com um cadáver irreconhecível no interior, totalmente carbonizado, foi encontrado este domingo, ao princípio da noite, em Sobreira, Paredes.

O alerta partiu de populares que chamaram os bombeiros, quando chegaram ao local já o carro tinha sido consumido pelas chamas.

As autoridades suspeitam que se trata de um homem com 32 anos que residiria na zona. Foi montado um perímetro de segurança e a Polícia Judiciária do Porto dirigiu-se logo ao local para iniciar as investigações.

Foi ainda acionada uma equipa de psicólogos do INEM do Porto para apoio dos familiares, após a confirmação oficial da identidade do cadáver.