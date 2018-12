Médico do V. Setúbal deteta linfoma em jogador durante exame de rotina | Vídeo

O futebolista Nuno Pinto anunciou no último domingo a interrupção da carreira, aos 32 anos, depois de lhe ter sido detetado um linfoma num exame de rotina, realizado pela equipa médica do seu clube.

O lateral esquerdo, que alinha pelo Vitória de Setúbal, está a ser acompanhado pelo Instituto Português de Oncologia (IPO).

“Convocámos esta conferência, porque primeiro do que o futebol vem o homem e hoje está aqui o Nuno Pinto homem. No âmbito de um exame de rotina, foi detetado um linfoma. Como é fácil de calcular, a notícia é um choque, mas no futebol todos estamos habituados a que, na hora da derrota, vem uma vitoria. É de realçar o que o Nuno me disse a mim e disse a todos os colegas. Queria que continuássemos a ganhar. É isto que vamos fazer, o Nuno merece, e porque estamos todos convictos que vamos ganhar a batalha”, afirmou Vítor Hugo Valente, presidente dos sadinos, durante uma conferência de impressa com o plantel, equipa técnica, staff e vários sócios.

“Estamos perante diagnóstico de linfoma, o tipo e dimensão estão dependentes de exames. O Nuno está a ser acompanhado no IPO de Lisboa. Face aos dados, temos prognóstico bom nesta situação. Mas o Nuno não irá poder dar contributo dentro de campo à nossa equipa”, acrescentou Ricardo Lopes, médico do clube sadino.

Por fim o capitão de equipa, Vasco Fernandes, falou pelo plantel e deixou uma palavra de apoio ao jogador.

“Todos temos a certeza absoluta que vai vencer esta batalha, tem a ajuda de grandes profissionais. Somos uma família, todos o vamos ajudar nesta batalha”, rematou.