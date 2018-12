Liga inglesa. José Mourinho sem dúvidas: red devils estão fora da corrida pelo título

José Mourinho e Jurgen Klopp cumprimentam-se no final do encontro

Após a derrota (3-1) do Manchester United em Anfield, com o Liverpool, o técnico português apontou ao 4.º lugar: “podemos ambicionar um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões”

E à 17.ª jornada, o Manchester United diz adeus ao sonho de reconquistar a Premier League, título que alcançou pela última vez na época 2012/13. Pelo menos, esta foi a certeza deixada por José Mourinho, técnico dos red devils, após a derrota (3-1) do emblema de Manchester, este domingo, em Anfield, com o Liverpool. Para o outrora Special One, os diabos vermelhos estão oficialmente fora da corrida pelo título, pelo que, na sua perspetiva, o conjunto de Old Trafford pode ambicionar ao primeiro lugar... depois do pódio. “Se me perguntam se podemos ganhar o título, claro que não, é irreversível. Ainda podemos chegar ao quarto lugar, mas não vai ser fácil. De certeza que vamos terminar nos seis primeiros, mas o máximo que poderemos ambicionar é um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões [até ao 4.º lugar, incluído]”, declarou o treinador.

José Mourinho defendeu, contudo, os seus jogadores após o desaire e garantiu que estes “deram tudo o que tinham”, perante, porém, um adversário que “foi melhor”.

“O Liverpool foi melhor, mas discutimos o jogo até ao momento em que sofremos o terceiro golo. Eles têm uma equipa forte, uma das mais fortes. Não conseguimos fazer face à pressão e intensidade que colocaram no jogo”, reconheceu.

United a 19 pontos do líder Apesar de ter mantido o 6.º lugar na tabela classificativa, o Manchester United continua a aumentar a distância para os clubes que ocupam os primeiros lugares. Desde logo para os reds de Jürgen Klopp, instalados no topo da tabela, com 45 pontos, mais 19 pontos que o plantel de José Mourinho (26 pontos). Imediatamente atrás da formação de Anfield surge o Manchester City, de Bernardo Silva, com 45 pontos. Tottenham, Chelsea e Arsenal fecham o top5, com 39, 37 e 34 pontos, respetivamente.

Com cinco empates e cinco derrotas em 17 jogos, o United tem ainda outro registo curioso: neste momento os red devils já têm mais golos sofridos na Premier League 2018/19 (29 golos) do que em toda a sua campanha na prova da época transata (28). Mais: na presente temporada, só Cardiff, Burnley, Southampton e Fulham apresentam um registo pior que o plantel do técnico setubalense.

Já não se pode dizer, aliás, que o Manchester United esteja a atravessar um mau momento tendo em conta que o período conturbado que os red devils vivem verifica-se desde... o arranque da temporada.

Assim, a grande esperança para José Mourinho e companhia passa cada vez mais pela campanha da equipa na Liga dos Campeões, prova em que o United ficou a conhecer esta quarta-feira o seu adversário dos oitavos-de-final: o todo-o-poderoso PSG.

Resta agora saber se os red devils serão capazes de fazer face à pressão e intensidade dos franceses, que seguem descansados na liderança da Ligue 1, sob o comando de Thomas Tuchel, técnico alemão que será sobretudo avaliado pela campanha internacional, ou seja pelo sucesso do clube da capital francesa na... Champions.