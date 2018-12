Mundial de Clubes. Argentinos viajaram para ver a final... e o River não chegou lá (com vídeo)

O desporto tem destas coisas, e esse é provavelmente um dos motivos que o torna tão apaixonante. O River Plate partia para este Mundial de Clubes como um dos favoritos à vitória final, logo atrás do Real Madrid, e tamanha era a confiança que alguns adeptos argentinos marcaram viagem para o Dubai apenas para conseguir assistir à final.

O problema é que os millonarios acabaram por... ser eliminados antes. Apesar do enorme favoritismo, o River Plate perdeu na meia-final frente aos anfitriões do Al-Ain - entrou a perder, deu a volta ainda antes dos 20 minutos mas voltou a deixar-se empatar na segunda parte, acabando por perder no desempate por grandes penalidades (Enzo Pérez, antigo médio do Benfica, falhou o penálti decisivo).

Num vídeo entretanto colocado nas redes sociais é possível ver o quão incrédulos alguns apoiantes argentinos ficaram quando, à chegada ao Dubai, viram o resultado da partida das meias-finais e perceberam que o River Plate não iria disputar o jogo decisivo. "A que horas é o voo de regresso?" talvez seja a frase que melhor resume o seu estado de espírito...

Veja aqui o momento insólito: