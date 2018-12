Túmulo com mais de quatro mil anos encontrado no Egito | FOTOGALERIA

Descoberta foi feita em Saqqara, uma cidade a sul do Cairo, no Egito

Recentemente, uma equipa de arqueólogos encontrou um túmulo com cerca de quatro mil e quatrocentos anos, que foi descoberto em bom estado, e pertenceria a um sacerdote real e à sua família.

Os arqueólogos fizeram a descoberta em Saqqara, uma cidade a sul do Cairo.

Os elementos foram agora tornados públicos, e datam do reinado de Neferirkare Kakai - o terceiro rei da quinta dinastia do antigo Egito -, esclareceu o ministro das Antiguidades do Egito, Khaled al-Anani, citado pelo jornal "The New York Times.

Num comunicado emitido pelo ministério, é explicado que no túmulo foram encontradas "cenas mostrando o sacerdote com a mãe, a esposa e a família".

O local está a ser escavado desde novembro e, no interior, os arqueólogos encontraram paredes decoradas com vários hieróglifos coloridos e estátuas de faraós.