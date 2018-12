O ‘look’ excêntrico de Michelle Obama | FOTO

A antiga primeira-dama dos EUA optou por utilizar um look completamente diferente daquele a que habituou toda a gente

Michelle Obama marcou presença, esta quarta-feira, num evento no Barclays Center de Brooklyn, em Nova Iorque, e esteve à conversa com a famosa atriz da série ‘Sexo e a Cidade’, Sarah Jessica Parker.

No entanto, não foi o evento em si que teve a maior importância de todas, mas sim a roupa da antiga primeira-dama. Michelle Obama apareceu com uma roupa muito mais excêntrica do que o habitual.

A mulher de Barack Obama escolheu um vestido amarelo longo e acetinado, da marca Balenciaga, e utilizou umas botas de perna inteira com brilhos e metalizados.

"Eu sabia que as minhas roupas iam fazer um statement. Por isso, pensei em usar esta oportunidade para mostrar os trabalhos de jovens estilistas que, normalmente, não têm este tipo de atenção", disse a antiga primeira-dama dos EUA.



Créditos: AFP