Cinema Monumental tem os dias contados

A notícia foi avançada pelo produtor de cinema e dono da Medeia Filmes, Paulo Branco, numa conferência de imprensa nesta sexta-feira.

Uma "quebra dramática de espetadores" e as suas consequentes condicionantes económicas, foram a justificação apresentada para que aquele cinema deixe de funcionar nos moldes em que estava.

A partir de fevereiro apenas o cineteatro, a sua sala Nobre, vai manter sessões aos fins de semana, até haver reestruturação das salas de cinema.

O produtor Paulo Branco não poupou nas críticas, sublinhando que foram feitos alertas sobre a situação ao poder político, aos reguladores e à comunicação social, mas lamenta não que não tenham sido ouvidos.

O dia para o fim anunciado é 20 de fevereiro, quando juntamente com uma homenagem a João César Monteiro, será o último dia em que as salas deste cinema, inaugurado em 1951, vão exibir filmes. À exceção do cineteatro.

No site da Medeia é possível relembrar os grandes nomes do cinema ligados ao Monumental.

“Pelo Cinema Monumental já passaram alguns dos mais ilustres nomes da 7ª Arte, incluindo os realizadores Bernardo Bertolucci, David Cronenberg, Monte Hellman, Christophe Honoré ou Nanni Moretti e os actores Catherine Deneuve, Robert Pattinson, Mathieu Amalric, Chiara Mastroianni ou Isabelle Huppert”, lê-se.