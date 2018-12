José Castelo Branco fala sobre queda do helicóptero do INEM | VÍDEO

José Castelo Branco reagiu à queda do helicóptero do INEM, e fez questão de deixar uma palavra a todas as famílias das vítimas.

“Esta mensagem é para as famílias das vítima da queda do helicóptero. Salvaram uma vida, perderam-se quatro. Quero dar um grande beijo a todos os familiares e que pensem sempre: Eles salvaram uma, perderam quatro, mas essas quatro não estão perdidas porque foram mártires, estão na glória de Deus. O meu bem-haja e o meu grande beijo para todos vós. E não culpem ninguém, porque ninguém tem culpa de um acidente”, pode ver-se num vídeo publicado por Castelo Branco na sua conta do Instagram.