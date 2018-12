Liga. FC Porto passa o ano na liderança

Custou, mas foi. O FC Porto venceu o Rio Ave por 2-1, depois de ter arrancado em desvantagem, e confirmou matematicamente que irá entrar em 2019 no primeiro posto do campeonato, naquela que foi a sua 15.ª vitória consecutiva. Os dragões somam neste momento cinco pontos de vantagem em relação ao Sporting, que ainda este domingo entrará em campo em Guimarães.

Mesmo teoricamente mais debilitado por ter perdido o treinador há apenas um dia - José Gomes aceitou o convite do Reading, equipa do segundo escalão inglês -, o Rio Ave entrou a todo o gás e adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, com Carlos Vinicius a fugir à defesa portista e a contornar Casillas para apontar o seu sétimo golo no campeonato.

Não durou muito a vantagem vila-condense, porém. Apenas quatro minutos depois, Brahimi iniciou e concluiu a jogada do empate portista. E aos 26', a reviravolta, fruto unicamente do poderio físico e da perseverança de Marega, que escapou à marcação de Nélson Monte e, com um toque subtil, finalizou na cara de Leo Jardim. Também o maliano chegou ao golo número sete na prova.

As oportunidades continuaram a surgir de parte a parte, com destaque para um falhanço clamoroso de Corona em cima do intervalo, de um corte salvador de Alex Telles aos 60' e de uma dupla tentativa vila-condense aos 84', primeiro por Carlos Vinicius e depois por Fábio Coentrão. O internacional português acabaria expulso já nos descontos, após desentendimento com Maxi Pereira, de quem foi colega durante quatro temporadas no Benfica.