A mensagem de Natal da Rainha Isabel II

A mensagem completa só pode ser vista amanhã, dia de Natal, mas ainda assim o Palácio de Kensington já divulgou algumas partes que podem ser ouvidas.

A monarca da família Real diz que ao longo dos anos se tem vindo a assistir a várias mudanças, mas que a “fé, família e amizade” são constantes.

A Rainha disse ainda que “mesmo com as diferenças mais profundas, tratar a outra pessoa com respeito e como um ser humano é sempre um bom primeiro passo para uma melhor compreensão”.

“Acredito que a Sua mensagem de paz na terra e de boa-vontade para todos não está ultrapassada”, afirma a monarca.

Recorde-se que esta tradição (mensagem de Natal) se iniciou pelas mãos do rei Jorge VI – pai da rainha – em 1932, divulgado por uma rádio britânica.