Quer saber onde anda o Pai Natal? O Google mostra-lhe

Para aqueles que esperam ansiosamente a chegada do Pai Natal, o Google tem a solução perfeita: um mapa onde é possível seguir a viagem do trenó mais famoso de todos.

Não é no Google Maps, mas sim no Google Santa Tracker. A plataforma mostra-lhe onde está o Pai Natal e quantas horas faltam para descer pela sua chaminé. A próxima paragem do Pai Natal é Niigata, no Japão, vê-se na plataforma.

A plataforma disponibiliza também jogos e vídeos.